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Diego Della Valle batte cassa, dalla cessione di Italo un guadagno netto di 280 milioni di euro

Il CdA di NTV, la società dei treni Italo, ha accettato l'offerta del fondo statunitense GIP di 1,98 miliardi di euro, più l'impegno a coprire i 500 milioni di debiti. Diego Della Valle, con il suo 17...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 febbraio 2018 13:03
Diego Della Valle batte cassa, dalla cessione di Italo un guadagno netto di 280 milioni di euro -
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Il CdA di NTV, la società dei treni Italo, ha accettato l'offerta del fondo statunitense GIP di 1,98 miliardi di euro, più l'impegno a coprire i 500 milioni di debiti. Diego Della Valle, con il suo 17.14% di quote, è il secondo maggior azionista in società alle spalle di Intesa Sanpaolo. L'entrata stimata per la sua parte è di 340 milioni, che considerando però l'investimento iniziale, si tramuta comunque in un guadagno netto di 280 milioni per il patron di Tod's e di fatto proprietario della Fiorentina.

Fonte: Business Insider

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