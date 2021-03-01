Sconcerti: "Ho molta paura per la Fiorentina. Se non fa gol Vlahovic..."
Preoccupano le dichiarazioni del giornalista sportivo sulla squadra viola.
A cura di Redazione Labaroviola
01 marzo 2021 18:31
Il giornalista Mario Sconcerti ha rilasciato una breve su TMW Radio sulla situazione della Fiorentina in campionato.
Queste le sue parole: “Ho molta paura per la situazione della Fiorentina. E’ una squadra che deve salvarsi e in cui se non fa gol Vlahovic non c’è un altro attaccante capace di segnare”.
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