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Sconcerti: "Ho molta paura per la Fiorentina. Se non fa gol Vlahovic..."

Preoccupano le dichiarazioni del giornalista sportivo sulla squadra viola.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 marzo 2021 18:31
Sconcerti: "Ho molta paura per la Fiorentina. Se non fa gol Vlahovic..." -
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Mario Sconcerti
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Sconcerti: "Ho molta paura per la Fiorentina. Se non fa gol Vlahovic..."

Il giornalista Mario Sconcerti ha rilasciato una breve su TMW Radio sulla situazione della Fiorentina in campionato.

Queste le sue parole: “Ho molta paura per la situazione della Fiorentina. E’ una squadra che deve salvarsi e in cui se non fa gol Vlahovic non c’è un altro attaccante capace di segnare”.

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