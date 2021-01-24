Ribery: "Questo è quello di cui abbiamo bisogno. Grandi ragazzi"
Ribery scrive sui social nel post partita.
A cura di Redazione Labaroviola
24 gennaio 2021 15:00
Questo il post del francese, Franck Ribery, su Instagram dopo la vittoria della Fiorentina contro il Crotone in campionato al Franchi e la chiusura del girone d'andata:
"Questo è quello di cui abbiamo bisogno! Grande lavoro ragazzi! Combattiamo ogni battaglia!.
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