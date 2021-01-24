Labaro Viola

Ribery: "Questo è quello di cui abbiamo bisogno. Grandi ragazzi"

Ribery scrive sui social nel post partita.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 gennaio 2021 15:00
Ribery: "Questo è quello di cui abbiamo bisogno. Grandi ragazzi" -
Social
Fiorentina
Dusan Vlahovic
Ribery
Condividi

Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©

Questo il post del francese, Franck Ribery, su Instagram dopo la vittoria della Fiorentina contro il Crotone in campionato al Franchi e la chiusura del girone d'andata:

"Questo è quello di cui abbiamo bisogno! Grande lavoro ragazzi! Combattiamo ogni battaglia!.

Ribery: "Questo è quello di cui abbiamo bisogno. Grandi ragazzi"

LEGGI LE PAROLE DI BONAVENTURA

https://www.labaroviola.com/bonaventura-avanti-con-la-stessa-voglia-e-convinzione-felice-per-il-gol/128792/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok