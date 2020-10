L’opinionista Ciccio Graziani ha rilasciato un’intervista su Radio Bruno Toscana sulla situazione della Fiorentina.

“La Fiorentina dialoga bene fino agli ultimi 30 metri, poi iniziano i veri problemi. Non si sa chi sia il titolare in attacco. Patrick Cutrone sembra il terzo incomodo, gioca un po’ Vlahovic e un po’ Kouamé. Consiglio a Iachini di scegliere uno di loro, a prescindere dalle prestazioni di giocare cinque gare di fila. Alternandoli facciamo troppa fatica. Amrabat? Se Iachini lo fa giocare in quella posizione significa che ha i suoi motivi e ne ha parlato con il calciatore. Non vedo negatività in questa scelta. Il problema della Fiorentina è l’assenza di un centravanti titolare. Dusan Vlahovic ha bisogno di ripassare l’abc dei movimenti degli attaccanti, adesso quello che mi piace di più è Kouamé”.

