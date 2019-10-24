Monti: "Oltre a Benassi, Vlahovic e Boateng non vedo grosse alternative per i titolari"

Gianfranco Monti è stato intervistato a Radio Bruno.Ecco le sue parole: "Pensavo la rosa fosse un po’ più lunga, oltre a Benassi, Vlahovic e Boateng non vedo grosse alternative ai titolari. Se saremo...

Gianfranco Monti è stato intervistato a Radio Bruno.

Ecco le sue parole: "Pensavo la rosa fosse un po’ più lunga, oltre a Benassi, Vlahovic e Boateng non vedo grosse alternative ai titolari. Se saremo in buona posizione a dicembre non ho dubbi che la Fiorentina vada sul mercato inverlare a prendere due giocatori forti. La rosa della Lazio ci è superiore. Caceres? Quando arrivò a Firenze mi auguravo che reggesse dal punto di vista fisico ma ora è un calciatore che fa la differenza, è l’ago della bilancia della difesa. Se Milenkovic e Pezzella sbagliano qualcosa sanno che c’è lui a proteggerli, e anche Dalbert".