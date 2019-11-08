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Probabili formazioni, Fiorentina-Cagliari: indisponibili e squalificati. Titolare l'ex Simeone

Domenica 10 novembre alle 12:30 alla Sardegna Ardena, la Fiorentina incontrerà in trasferta il Cagliari allenato da Maran.Queste le probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina:Cagliari (4-3-1-2): Olse...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 novembre 2019 20:19
Probabili formazioni, Fiorentina-Cagliari: indisponibili e squalificati. Titolare l'ex Simeone - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Domenica 10 novembre alle 12:30 alla Sardegna Ardena, la Fiorentina incontrerà in trasferta il Cagliari allenato da Maran.

Queste le probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina:

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore (Faragò), Pisacane, Klavan, Luca Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro e Simeone

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Pavoletti e Cragno

Fiorentina(3-5-2): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri; Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa e Vlahovic (Boateng)

Squalificati: Ribery

Indisponibili: Caceres potrebbe non essere convocato da Montella per recuperare l'infortunio.

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