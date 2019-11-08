Probabili formazioni, Fiorentina-Cagliari: indisponibili e squalificati. Titolare l'ex Simeone
Domenica 10 novembre alle 12:30 alla Sardegna Ardena, la Fiorentina incontrerà in trasferta il Cagliari allenato da Maran.Queste le probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina:Cagliari (4-3-1-2): Olse...
Domenica 10 novembre alle 12:30 alla Sardegna Ardena, la Fiorentina incontrerà in trasferta il Cagliari allenato da Maran.
Queste le probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina:
Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore (Faragò), Pisacane, Klavan, Luca Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro e Simeone
Squalificati: Nessuno
Indisponibili: Pavoletti e Cragno
Fiorentina(3-5-2): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri; Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa e Vlahovic (Boateng)
Squalificati: Ribery
Indisponibili: Caceres potrebbe non essere convocato da Montella per recuperare l'infortunio.