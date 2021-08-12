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Pedullà: "Offerta bassa dell'Inter per Vlahovic. La Fiorentina vuole..."

Vlahovic deve decidere cosa fare.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 agosto 2021 17:56
Pedullà: "Offerta bassa dell'Inter per Vlahovic. La Fiorentina vuole..." -
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Dusan Vlahovic
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Moena, stadio Benatti, 31.07.2021, allenamento mattutino, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com

Il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha pubblicato un post sulla sua pagina ufficiale di Twitter e ha commentato le voci di calciomercato sull'attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic.

Questo il tweet: "Vlahovic, vale quanto scritto già ieri: Tottenham solo se parte Kane, Inter offerta bassa, Atletico Madrid che cerca una grande punta. Quindi, selezione fatta. Ma la Fiorentina oggi chiede 60 più bonus fino a 70 circa".

Pedullà: "Offerta bassa dell'Inter per Vlahovic. La Fiorentina vuole..."

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