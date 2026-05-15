Corriere dello Sport: "Contro la viola davanti l'ex Vlahovic con Yildiz e Conceicao. K.Thuram in dubbio"

Come riportato quest'oggi dal Corriere dello Sport, la Juventus si gioca un'intera stagione contro la Fiorentina e vuole vincere a tutti i costi per entrare in Champions League, nonostante alcune assenze pesanti.

Come riportato quest'oggi dal Corriere dello Sport, la Juventus si gioca un'intera stagione contro la Fiorentina e vuole vincere a tutti i costi per entrare in Champions League, nonostante alcune assenze pesanti. Quasi certa la mancanza in mezzo al campo di Khéphren Thuram, ancora non al meglio, sia fisicamente che mentalmente (non convocato dalla Francia per il prossimo mondiale - ndr). Al suo posto è pronto a subentrare Teun Koopmeiners dal 1' minuto. Assenti sicuri Cabal e Milik.

La probabile formazione bianconera dovrebbe essere: Di Gregorio tra i pali, in difesa sarà terzetto con Kalulu, Bremer e Kelly. In mezzo al campo, come detto, Koopmeiners e Locatelli con McKennie e Cambiaso sugli esterni. Davanti, il tridente di fuoco composto dall'ex viola Vlahovic, Conceicao e Yildiz.