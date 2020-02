Niccolò Ceccarini ha parlato su RTV38 del rinnovo di Federico Chiesa: “E’ vicino il rinnovo del giocatore della viola Chiesa. Io so che la Fiorentina ha alzato l’offerta di 3,5 milioni più ulteriori bonus. Non so quanto sia vicino, però si sono fatti dei passi in avanti. Quando tornerà il presidente Commisso potrebbe essere il periodo giusto sia per il rinnovo di Chiesa che per quello di Vlahovic. Le parti adesso sono più vicine”