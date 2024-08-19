La Juventus batte il Como 3-0 ma Vlahovic ha le polveri bagnate: tante occasioni e nessun gol per lui

Il centravanti serbo parte con il freno a mano tirato, poca lucidità per lui

La nuova Juventus targata Thiago Motta parte con una vittoria netta sul neopromosso Como di Cesc Fabregas. I bianconeri hanno dominato la gara, dimostrando una grande superiorità rispetto al nuovo Como della ricca proprietà indonesiana dei fratelli Hartono. Thiago Motta è riuscito a dare subito una chiara impronta alla squadra nonostante il mercato aperto e le mancanze nella rosa a sua disposizione con uno sguardo sempre verso Firenze e Nico Gonzalez. La Juventus ha messo in luce un grande Yildiz che si è preso il ruolo di leader tecnico del gruppo e tanti giovani rampanti come il Next Gen Mbangula. Tante difficoltà per Vlahovic che, nonostante le tante occasioni avute, non è riuscito a segnare. Il giocatore lo aveva fatto ad inizio secondo tempo ma il Var gli ha negato la gioia. Per tutta la partita il serbo ha avuto la possibilità di iscriversi al tabellino ma non ha mai dimostrato una grande freddezza ed è rimasto al "palo" in tutti i sensi.

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