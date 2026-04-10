10 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:50

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Il Corriere dello Sport riporta: “Vlahovic vicino al rinnovo con la Juventus, pronto un biennale a 7 milioni”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Il Corriere dello Sport riporta: “Vlahovic vicino al rinnovo con la Juventus, pronto un biennale a 7 milioni”

Redazione

10 Aprile · 14:45

Aggiornamento: 10 Aprile 2026 · 14:45

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Dusan VlahovicJuventus

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L'ex attaccante serbo della Fiorentina è pronto a rinnovare con i bianconeri dopo un lungo tira e molla di questi mesi

Secondo il Corriere dello Sport, l’ex giocatore viola Dusan Vlahovic potrebbe trovare il rinnovo con la Juventus dopo un lungo tira e molla come fatto già a Firenze quando rifiutò la proposta di Commisso per andare in bianconero. Vlahovic dovrebbe essere il futuro titolare bianconero con le partenze estive di Openda e David che non hanno rispettato le attese. Vlahovic non ha voluto abbassare le pretese e il nuovo contratto dovrebbe essere un biennale a 7 milioni netti più bonus con le parti che stanno lavorando ad un accordo.

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