Il Corriere dello Sport riporta: “Vlahovic vicino al rinnovo con la Juventus, pronto un biennale a 7 milioni”

Secondo il Corriere dello Sport, l’ex giocatore viola Dusan Vlahovic potrebbe trovare il rinnovo con la Juventus dopo un lungo tira e molla come fatto già a Firenze quando rifiutò la proposta di Commisso per andare in bianconero. Vlahovic dovrebbe essere il futuro titolare bianconero con le partenze estive di Openda e David che non hanno rispettato le attese. Vlahovic non ha voluto abbassare le pretese e il nuovo contratto dovrebbe essere un biennale a 7 milioni netti più bonus con le parti che stanno lavorando ad un accordo.