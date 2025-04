Cassano attacca Nico e Vlahovic: “Sono improponibili, non fanno mai la differenza perché sono scarsi”

A Viva El Futbol, Antonio Cassano ha analizzato Roma-Juventus e ha attaccato i due ex viola Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic: “La Juve ha dei problemi, per esempio il principale è che non ha il centravanti perché Vlahovic è improponibile, ha fatto malissimo sia ieri che contro il Genoa l’altra settimana. Certi giornali gli danno la sufficienza senza motivo come la Gazzetta dello Sport che, secondo me, non vede le partite o gli dà un voto alto per interesse. Adesso Vlahovic fa il titolare perché la Juve crede di prenderci dei soldi in estate per venderlo, ma non penso che in giro ci siano degli scemi, lo vedono che è scarso.”

Su Nico: “Anche ieri è uscito, facendo tanti versi per far vedere che aveva i crampi, così magari pensa che la gente dirà che si è impegnato. Voleva far vedere che aveva corso, ma a calcio non conta solo correre sennò poteva fare atletica e avrebbe fatto meglio. Anche ieri è stato imbarazzante, è arrivato per fare la differenza ma è stata una grande delusione.”