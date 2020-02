L’opinionista Lorenzo Amoruso è stato intervistato a Radio Bruno: “Giocare a porte chiuse? L’effetto dipende da ogni calciatore, alcuni hanno bisogno del calore del pubblico per rendere di più in campo, altri no. Ma la Fiorentina essendo una squadra giovane, potrebbe trarre vantaggio giocando in trasferta senza il pubblico. Sabato sarà importante capire se la squadra viola inizia ad avere la sua personalità”.

“Fiorentina-Milan? Vlahovic e Cutrone possono giocare insieme e convivere perché hanno caratteristiche diverse. Po dipende dalle situazioni e dagli avversari. Penso che Vlahovic abbia disputato la sua peggior sfida, deve migliorare ancora molto quando si trova spalle alla porta. Molte volte arriva scoordinato sulla palla e al difensore basta poco per avere la meglio. Invece quel lavoro lì riesce a farlo bene Cutrone. Chiesa? Gli ultimi 15 della partita di sabato scorso fanno capire quanto Federico sia devastante partendo da destra”.