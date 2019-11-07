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La Nazione, Montella potrebbe confermare Vlahovic dal primo minuto contro il Cagliari

Secondo La Nazione, l'attaccante Dusan Vlahovic potrebbe essere confermato con il Cagliari dal primo minuto dopo la buona prestazione con il Parma. Il serbo e in lotta per un posto da titolare con Boa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2019 08:58
La Nazione, Montella potrebbe confermare Vlahovic dal primo minuto contro il Cagliari - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo La Nazione, l'attaccante Dusan Vlahovic potrebbe essere confermato con il Cagliari dal primo minuto dopo la buona prestazione con il Parma. Il serbo e in lotta per un posto da titolare con Boateng che potrebbe anche entrare a partita in corso. Vlahovic crea maggior profondità al gioco della Fiorentina. In attesa di Pedro...

Fonte: La Nazione

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