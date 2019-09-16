Graziani: "Nel secondo tempo al posto di Boateng avrei messo Vlahovic. È mancata un pò di fortuna"

Ciccio Graziani, ex giocatore della viola, è stato intervistato a Radio Bruno Toscana della gara contro la Juventus.Ecco le sue parole: "Sposo in piano le scelte a livello tattico di mister Montella c...

Ciccio Graziani, ex giocatore della viola, è stato intervistato a Radio Bruno Toscana della gara contro la Juventus.

Ecco le sue parole: "Sposo in piano le scelte a livello tattico di mister Montella contro la Juve di Sarri. Ma forse al posto di fare entrare Boateng nel secondo tempo avrei messo Vlahovic per provare a vincere la partita. Il serbo è una punta di ruolo ed ha maggior presenza in area di rigore. Montella ha incartato il match alla Juventus: è mancato soltamente un po’ di fortuna. Se Pradè avesse indovinato l’acquisto del brasiliano Pedro, credo che ci potremo davvero divertire. Fino ad oggi è mancato una prima punta in grado di fare la differenza".