Pedullà: "Vlahovic-Inter incontro fake news. Sta trattando il rinnovo"
Vlahovic deve trovare una soluzione con la società viola.
A cura di Redazione Labaroviola
09 agosto 2021 17:46
Il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale di Twitter e ha scritto del futuro dell'attaccante serbo della Fiorentina, Dusan Vlahovic, che è nel mirino di diversi club europei tra cui anche l'Inter.
Ecco cosa ha scritto: "Vlahovic-Inter: incontro fake news. Sta trattando il rinnovo'.