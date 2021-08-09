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Pedullà: "Vlahovic-Inter incontro fake news. Sta trattando il rinnovo"

Vlahovic deve trovare una soluzione con la società viola.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2021 17:46
Pedullà: "Vlahovic-Inter incontro fake news. Sta trattando il rinnovo" -
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Dusan Vlahovic
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Moena, stadio Benatti, 30.07.2021, amichevole Fiorentina, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com

Il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale di Twitter e ha scritto del futuro dell'attaccante serbo della Fiorentina, Dusan Vlahovic, che è nel mirino di diversi club europei tra cui anche l'Inter.

Ecco cosa ha scritto: "Vlahovic-Inter: incontro fake news. Sta trattando il rinnovo'. 

Pedullà: "Vlahovic-Inter incontro fake news. Sta trattando il rinnovo"

 

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