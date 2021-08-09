Pedullà: "Vlahovic-Inter incontro fake news. Sta trattando il rinnovo"

Vlahovic deve trovare una soluzione con la società viola.

Il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale di Twitter e ha scritto del futuro dell'attaccante serbo della Fiorentina, Dusan Vlahovic, che è nel mirino di diversi club europei tra cui anche l'Inter.

Ecco cosa ha scritto: "Vlahovic-Inter: incontro fake news. Sta trattando il rinnovo'.