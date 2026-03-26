(VIDEO) Vlahovic è in crisi? L’ammissione che scuote Torino: “Una volta ero forte…”

A quanto pare, la nebbia di Torino non offusca solo la vista, ma anche l’autostima. Dopo Juventus – Sassuolo, terminata con un pareggio che ha lasciato più di qualche dubbio ai tifosi bianconeri, Dusan Vlahovic si è fermato nel tunnel dell’Allianz Stadium per scattare qualche foto e firmare autografi.
In un video che sta facendo il giro di TikTok, abbiamo assistito a un siparietto che a Firenze, sponda Viola, non può che suscitare un amaro sorriso.
Un piccolo tifoso guarda il numero 9 della Juventus e gli lancia il più classico dei complimenti: “Ciao Dusan, ma quanto sei forte!”.
La risposta di Vlahovic? Una sentenza che pesa come un macigno: “Una volta ero forte…”.
Complice forse il lungo stop, ma anche in questa stagione le aspettative con le quali l’attaccante serbo aveva lasciato Firenze, non sono state sicuramente rispettate.
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