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(VIDEO) Vlahovic è in crisi? L’ammissione che scuote Torino: “Una volta ero forte…”

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(VIDEO) Vlahovic è in crisi? L’ammissione che scuote Torino: “Una volta ero forte…”

Redazione

26 Marzo · 14:42

Aggiornamento: 26 Marzo 2026 · 14:46

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#FiorentinaDusan VlahovicJuventus

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Siparietto amaro tra Vlahovic e un tifoso della Juventus. L'attaccante mostra più di qualche dubbio sulla propria esperienza in bianconero

A quanto pare, la nebbia di Torino non offusca solo la vista, ma anche l’autostima. Dopo Juventus – Sassuolo, terminata con un pareggio che ha lasciato più di qualche dubbio ai tifosi bianconeri, Dusan Vlahovic si è fermato nel tunnel dell’Allianz Stadium per scattare qualche foto e firmare autografi.
In un video che sta facendo il giro di TikTok, abbiamo assistito a un siparietto che a Firenze, sponda Viola, non può che suscitare un amaro sorriso.

Un piccolo tifoso guarda il numero 9 della Juventus e gli lancia il più classico dei complimenti: “Ciao Dusan, ma quanto sei forte!”.
La risposta di Vlahovic? Una sentenza che pesa come un macigno: “Una volta ero forte…”.
Complice forse il lungo stop, ma anche in questa stagione le aspettative con le quali l’attaccante serbo aveva lasciato Firenze, non sono state sicuramente rispettate.

 

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