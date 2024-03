Libero scrive: “Dalla Fiorentina solo pacchi, Chiesa come un ottantenne, Vlahovic come Pacione”

Mentre a Firenze si vivono ore drammatiche per il malore avvenuto a Joe Barone, da Torino il quotidiano Libero scrive una critica molto dura nei confronti di due ex giocatori viola Vlahovic e Chiesa: “La Juve è composta da giocatori scarsi e nessuno sarebbe titolare nella squadra dei nove scudetti, i peggiori sono i presunti campioni strapagati dalla Fiorentina, a conferma che tutti quelli che arrivano da lì sono dei mezzi pacchi. Chiesa sembra un ottantenne completamente fuori forma e fuori logica, mentre Vlahovic è come Pacione, è arruffone e gioca male. Nelle partite importanti lui non c’è “