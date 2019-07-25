Vlahovic: "Sono contento di restare qui e sono orgoglioso di indossare la maglia viola"
L'attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic è stato intervistato su Sportitalia a fine partita in America contro il Benfica: "Dobbiamo continuare a prepararci per il campionato di Serie A, oggi siam...
A cura di Redazione Labaroviola
25 luglio 2019 13:40
L'attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic è stato intervistato su Sportitalia a fine partita in America contro il Benfica: "Dobbiamo continuare a prepararci per il campionato di Serie A, oggi siamo usciti sconfitti in una partita importante. Fiorentina? Sono molto contento di restare qui e sono orgoglioso di indossare la maglia viola".