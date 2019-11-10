Labaro Viola

(FOTO) Thereau è andato allo stadio Vélodrome a vedere un match del campionato di Ligue 1

Stasera l'attaccante della Fiorentina, Cyril Thereau, è andato in Francia ad assistere alla gara di campionato della Olympique Marsiglia contro il Lione.Ecco la foto su Instagram:

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 novembre 2019 21:59
(FOTO) Thereau è andato allo stadio Vélodrome a vedere un match del campionato di Ligue 1 - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
News
Thereau
Olympique Marsiglia
Olympique Lione
Condividi

Stasera l'attaccante della Fiorentina, Cyril Thereau, è andato in Francia ad assistere alla gara di campionato della Olympique Marsiglia contro il Lione.

Ecco la foto su Instagram:

Screenshot_20191110_215148.jpg

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok