(FOTO) Thereau è andato allo stadio Vélodrome a vedere un match del campionato di Ligue 1
Stasera l'attaccante della Fiorentina, Cyril Thereau, è andato in Francia ad assistere alla gara di campionato della Olympique Marsiglia contro il Lione.Ecco la foto su Instagram:
A cura di Redazione Labaroviola
10 novembre 2019 21:59
Stasera l'attaccante della Fiorentina, Cyril Thereau, è andato in Francia ad assistere alla gara di campionato della Olympique Marsiglia contro il Lione.
Ecco la foto su Instagram: