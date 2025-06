Il Corriere dello Sport titola: “Nico e la Juventus può essere già finita, l’argentino piace al Marsiglia”

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport si è parlato del futuro dell’attaccante argentino ex viola ed ora in forza alla Juventus Nico Gonzalez che non ha disputato una stagione esaltante tra i bianconeri e che non è certo di restare a Torino. Infatti, la Juventus sta seriamente pensando di lasciar partire l’attaccante in direzione Francia con il Marsiglia interessato a comprare il giocatore. La squadra di Torino valuta Nico Gonzalez 25 milioni, una cifra più bassa di quella sborsata un anno fa per strapparlo alla Fiorentina.

Vedremo se nelle prossime settimane i francesi riusciranno a convincere la dirigenza juventina a lasciar partire uno dei colpi top dello scorso mercato che non ha mai inciso con vari infortuni e pochi acuti. Infatti, Nico Gonzalez ha segnato 3 gol in 26 occasioni in campionato che si allargano a 5 gol in 35 presenze complessive contando anche Champions e Coppa Italia.