Villas-Boas allontana i rumors: "Strootman? Noi abbiamo bisogno di Kevin. A gennaio non va via"

L'allenatore del Marsiglia André Villas-Boas ha parlato in conferenza stampa anche del futuro del centrocampista Strootman: "Strootman? A gennaio sono i giocatori che non giocano ad andare via. Noi ab...

L'allenatore del Marsiglia André Villas-Boas ha parlato in conferenza stampa anche del futuro del centrocampista Strootman: "Strootman? A gennaio sono i giocatori che non giocano ad andare via. Noi abbiamo bisogno di Kevin e non penso che riceveremo un’offerta per lui. Il nostro mercato è aperto ma condizionato dal Fair Play Finanziario: quindi aspettiamo, ma non prenderemo calciari senza vendere".