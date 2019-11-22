Villas-Boas allontana i rumors: "Strootman? Noi abbiamo bisogno di Kevin. A gennaio non va via"
L'allenatore del Marsiglia André Villas-Boas ha parlato in conferenza stampa anche del futuro del centrocampista Strootman: "Strootman? A gennaio sono i giocatori che non giocano ad andare via. Noi ab...
A cura di Redazione Labaroviola
22 novembre 2019 23:47
L'allenatore del Marsiglia André Villas-Boas ha parlato in conferenza stampa anche del futuro del centrocampista Strootman: "Strootman? A gennaio sono i giocatori che non giocano ad andare via. Noi abbiamo bisogno di Kevin e non penso che riceveremo un’offerta per lui. Il nostro mercato è aperto ma condizionato dal Fair Play Finanziario: quindi aspettiamo, ma non prenderemo calciari senza vendere".