FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI QUARTA, GIOCA COMUZZO. CENTROCAMPO CON ADLI, CATALDI E BOVE
La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Milan. Non convocati Pongracic e Mandragora
A cura di Redazione Labaroviola
06 ottobre 2024 19:34
Fiorentina che scende in campo allo stadio Franchi per la gara contro il Milan alle ore 20.45, Raffaele Palladino deve fare a meno di Mandragora e Pongracic infortunati, questa la formazione ufficiale:
(4-3-3) De Gea, Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Adli, Cataldi, Bove, Colpani, Gudmundsson, Kean
MINA SNERVA VLAHOVIC PER TUTTA LA PARTITA
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