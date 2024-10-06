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FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI QUARTA, GIOCA COMUZZO. CENTROCAMPO CON ADLI, CATALDI E BOVE

La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Milan. Non convocati Pongracic e Mandragora

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 ottobre 2024 19:34
FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI QUARTA, GIOCA COMUZZO. CENTROCAMPO CON ADLI, CATALDI E BOVE -
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Fiorentina che scende in campo allo stadio Franchi per la gara contro il Milan alle ore 20.45, Raffaele Palladino deve fare a meno di Mandragora e Pongracic infortunati, questa la formazione ufficiale:

(4-3-3) De Gea, Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Adli, Cataldi, Bove, Colpani, Gudmundsson, Kean

MINA SNERVA VLAHOVIC PER TUTTA LA PARTITA

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