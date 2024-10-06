Mina prende in giro Vlahovic per tutta la partita, gli ride in faccia quando sbaglia, gli va addosso

Mina contro Vlahovic, un duello che ha snervato il centravanti della Juventus per tutta la durata della partita

Nel corso di Juventus-Cagliari è andato in scena un costante duello tra Dusan Vlahovic e Jerry Mina, rispettivamente centravanti bianconero e difensore sardo. Durante tutta la partita tra i due sono volate provocazioni e parole grosse, contrasti duri e duelli di gioco ma anche segni di stizza, come quelli di Vlahovic contro Mina. Come al minuto 73 quando, dopo un errore del centravanti serbo, Mina per festeggiare gli è andato addosso anche per provocarlo non ottenendo nessuna reazione da parte di Vlahovic. Pochi minuti dopo il centravanti juventino ha sbagliato un gol clamoroso e Mina si è messo a ridere. Insomma, un duello anche psicologico, che a conti fatti, ha visto il difensore come vincitore.

A fine partita Mina, ai microfoni di Dazn ha detto: "Quello che è successo con Vlahovic sono cose di campo che rimangono sul terreno di gioco. Io polemico contro i tifosi della Juventus? Sono molto molto amico di Juan Cuadrado e non mi è piaciuto come si sono comportati dopo il suo addio..."

GUDMUNDSSON E KEAN SI SONO CHIARITI DOPO IL LITIGIO SUL RIGORE

https://www.labaroviola.com/nazione-svela-chiarimento-privato-tra-gudmundsson-e-kean-dopo-il-secondo-rigore-per-i-viola/271140/