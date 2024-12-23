FORMAZIONE FIORENTINA: KAYODE TERZINO, COMUZZO TITOLARE. FUORI GUDMUNDSSON, SOTTIL C'È
La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita in casa contro l'Udinese. Calcio di inizio alle ore 18.30
A cura di Redazione Labaroviola
23 dicembre 2024 17:31
La Fiorentina scende in campo alle 18.30 allo stadio Franchi per la sfida contro l'Udinese, Palladino deve fare a meno di Dodò, fuori per squalifica oltre che di Biraghi, fuori per dal progetto ormai. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:
De Gea; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.
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