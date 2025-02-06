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FORMAZIONE FIORENTINA: FEBBRE PER GUDMUNDSSON, GIOCANO SIA GOSENS CHE PARISI. È 4-4-2, C'È RICHARDSON

La formazione ufficiale della Fiorentina che scenderà in campo nel recupero contro l'Inter. Si riparte dal minuto 16

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 febbraio 2025 19:40
FORMAZIONE FIORENTINA: FEBBRE PER GUDMUNDSSON, GIOCANO SIA GOSENS CHE PARISI. È 4-4-2, C'È RICHARDSON - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Fiorentina che scende in campo per il recupero di campionato contro l'Inter. Si riprenderà dal minuto 16 della gara iniziata il 1 dicembre. Palladino deve fare a meno di Adli infortunato e di tutti i nuovi acquisti che per questioni regolamentari non possono esserci nel recupero di una gara iniziata quando non erano ancora di proprietà viola. Gudmundsson fuori per la febbre. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

(4-4-2) De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens, Richardson, Mandragora, Dodò, Parisi, Beltran, Kean

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO DEL NAPOLI SU COMUZZO

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