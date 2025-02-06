FORMAZIONE FIORENTINA: FEBBRE PER GUDMUNDSSON, GIOCANO SIA GOSENS CHE PARISI. È 4-4-2, C'È RICHARDSON
La formazione ufficiale della Fiorentina che scenderà in campo nel recupero contro l'Inter. Si riparte dal minuto 16
Fiorentina che scende in campo per il recupero di campionato contro l'Inter. Si riprenderà dal minuto 16 della gara iniziata il 1 dicembre. Palladino deve fare a meno di Adli infortunato e di tutti i nuovi acquisti che per questioni regolamentari non possono esserci nel recupero di una gara iniziata quando non erano ancora di proprietà viola. Gudmundsson fuori per la febbre. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:
(4-4-2) De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens, Richardson, Mandragora, Dodò, Parisi, Beltran, Kean
LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO DEL NAPOLI SU COMUZZO
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