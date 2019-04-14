FORM. UFFICIALE: MONTELLA METTE MILENKOVIC E VERETOUT NEI PROPRI RUOLI. 3-5-2, FUORI BENASSI
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Bologna in programma alle 15 al Franchi di Firenze. Questi gli undici titolariLafont, Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi...
A cura di Redazione Labaroviola
14 aprile 2019 14:54
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Bologna in programma alle 15 al Franchi di Firenze. Questi gli undici titolari
Lafont, Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi, Dabo, Gerson, Veretout, Chiesa, Muriel, Simeone