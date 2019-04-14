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FORM. UFFICIALE: MONTELLA METTE MILENKOVIC E VERETOUT NEI PROPRI RUOLI. 3-5-2, FUORI BENASSI

Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Bologna in programma alle 15 al Franchi di Firenze. Questi gli undici titolariLafont, Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 aprile 2019 14:54
FORM. UFFICIALE: MONTELLA METTE MILENKOVIC E VERETOUT NEI PROPRI RUOLI. 3-5-2, FUORI BENASSI - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Bologna in programma alle 15 al Franchi di Firenze. Questi gli undici titolari

Lafont, Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi, Dabo, Gerson, Veretout, Chiesa, Muriel, Simeone

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