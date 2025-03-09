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FORMAZIONE FIORENTINA: GOSENS FUORI, GIOCA PARISI. GUDMUNDSSON TITOLARE, NDOUR C'È

La formazione ufficiale della Fiorentina che scenderà in campo allo stadio Maradona alle ore 15. Le scelte di Palladino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 marzo 2025 13:55
FORMAZIONE FIORENTINA: GOSENS FUORI, GIOCA PARISI. GUDMUNDSSON TITOLARE, NDOUR C'È - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Fiorentina di scena a Napoli dove alle 15 giocherà contro la squadra allenata da Antonio Conte. Palladino deve rinunciare a Folorunsho e Colpani mentre ritrova Adli dopo oltre un mese di assenza. Squalificati Zaniolo e Mandragora. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

(3-5-2) De Gea, Comuzzo, Pablo Mari, Ranieri, Dodò, Cataldi, Fagioli, Ndour, Parisi, Gudmundsson, Kean 

 

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