FORMAZIONE FIORENTINA: GOSENS FUORI, GIOCA PARISI. GUDMUNDSSON TITOLARE, NDOUR C'È
La formazione ufficiale della Fiorentina che scenderà in campo allo stadio Maradona alle ore 15. Le scelte di Palladino
A cura di Redazione Labaroviola
09 marzo 2025 13:55
Fiorentina di scena a Napoli dove alle 15 giocherà contro la squadra allenata da Antonio Conte. Palladino deve rinunciare a Folorunsho e Colpani mentre ritrova Adli dopo oltre un mese di assenza. Squalificati Zaniolo e Mandragora. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:
(3-5-2) De Gea, Comuzzo, Pablo Mari, Ranieri, Dodò, Cataldi, Fagioli, Ndour, Parisi, Gudmundsson, Kean