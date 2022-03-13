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FORM.UFFICIALE: SOTTIL TITOLARE, IKONE' IN PANCHINA, IGOR E ODRIOZOLA DAL PRIMO MINUTO

La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Bologna, si gioca a Firenze dalle 12.30 contro il Bologna

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 marzo 2022 11:19
FORM.UFFICIALE: SOTTIL TITOLARE, IKONE' IN PANCHINA, IGOR E ODRIOZOLA DAL PRIMO MINUTO - Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Fiorentina di scena alle 12.30 allo stadio Franchi contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, Italiano recupera tutti anche se Odriozola si è allenato solo una volta con il resto del gruppo per tutta la settimana. Torna Bonaventura dopo la squalifica, questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Torreira, Bonaventura, Castrovilli, Sottil, Nico Gonzalez, Piatek

https://www.labaroviola.com/mihajlovic-e-sicuro-allandata-abbiamo-perso-contro-la-fiorentina-perche-non-cera-arnautovic/168810/

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