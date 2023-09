FORMAZIONE FIORENTINA: IN PORTA TOCCA A CHRISTENSEN, ANCORA BIRAGHI E KOUAMÉ. BELTRAN È IL CENTRAVANTI

Fiorentina di scena a San Siro per la terza giornata di campionato in cui affronta l’Inter. La squadra viola si presenta a Milano dopo aver superato il turno in Conference League contro il Rapid Vienna. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina con Italiano che deve rinunciare a Ikonè e Sabiri oltre ai lungodegenti Barak e Castrovilli:

Christiansen, Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Arthur, Mandragora, Bonaventura, Nico Gonzalez, Kouamè, Beltran