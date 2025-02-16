FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI COMUZZO, TORNA CATALDI, FAGIOLI TREQUARTISTA, ZANIOLO CENTRAVANTI
La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Como, queste le scelte di Palladino. Calcio di inizio ore 12.30
A cura di Redazione Labaroviola
16 febbraio 2025 11:31
Fiorentina di scena allo stadio Franchi per la gara contro il Como alle 12.30. Palladino deve fare a meno di Kean squalificato e di Adlì, fuori per una distorsione alla caviglia, questa la formazione ufficiale della Fiorentina:
De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens, Cataldi, Mandragora, Folorunsho, Fagioli, Beltran, Zaniolo