FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI MILENKOVIC E BONAVENTURA, GIOCANO BARAK E RANIERI
La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Juventus in programma allo stadio Franchi ore 20.45
A cura di Redazione Labaroviola
05 novembre 2023 19:35
Fiorentina che scende in campo alle ore 20.45 per la sfida contro la Juventus, questa la formazione viola con Italiano che deve fare a meno di Pierozzi non al meglio e Kayode infortunato:
Terracciano, Parisi, Quarta, Ranieri, Biraghi, Arthur, Mandragora, Barak, Nico Gonzalez, Kouamè, Beltran
I POLITICI SI SONO SVEGLIATI OGGI, SOLO PROPAGANDA
https://www.labaroviola.com/i-politici-si-sono-svegliati-il-giorno-della-partita-solo-propaganda-inutile-pensino-a-risolvere-problemi/229184/