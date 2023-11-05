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FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI MILENKOVIC E BONAVENTURA, GIOCANO BARAK E RANIERI

La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Juventus in programma allo stadio Franchi ore 20.45

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 novembre 2023 19:35
FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI MILENKOVIC E BONAVENTURA, GIOCANO BARAK E RANIERI - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.10.2023, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.10.2023, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.10.2023, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Fiorentina che scende in campo alle ore 20.45 per la sfida contro la Juventus, questa la formazione viola con Italiano che deve fare a meno di Pierozzi non al meglio e Kayode infortunato:

Terracciano, Parisi, Quarta, Ranieri, Biraghi, Arthur, Mandragora, Barak, Nico Gonzalez, Kouamè, Beltran

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