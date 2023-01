Fiorentina che torna in campo in casa contro il Monza dopo la sosta per il mondiale. Vincenzo Italiano deve fare a meno di Mandragora, Nico Gonzalez e Sottil fuori per infortunio. Questa la formazione ufficiale della squadra viola

Terracciano, Dodò, Quarta, Igor, Biraghi, Bianco, Duncan, Barak, Saponara, Ikonè, Cabral

DA BRESCIA ACCOSTANO CISTANA ALLA FIORENTINA