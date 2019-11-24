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FORM. UFFICIALE: OUT CHIESA, C'È CRISTOFORO E IN ATTACCO CONFERMATO VLAHOVIC

Mister Montella dopo il test di questa mattina ha deciso di lasciare fuori dagli 11 titolari Federico Chiesa, in dubbio per un problema fisico. A centrocampo c'è Cristoforo e non Zurkowski. Confermato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 novembre 2019 14:43
FORM. UFFICIALE: OUT CHIESA, C'È CRISTOFORO E IN ATTACCO CONFERMATO VLAHOVIC - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Mister Montella dopo il test di questa mattina ha deciso di lasciare fuori dagli 11 titolari Federico Chiesa, in dubbio per un problema fisico. A centrocampo c'è Cristoforo e non Zurkowski. Confermato in avanti Vlahovic.

Ecco le formazioni ufficiali della partita:

Fiorentina: Dragowski, Pezzella, Milenkovic, Caceres, Venuti, Benassi, Badelj, Cristoforo, Dalbert, Vlahovic, Ribery

Hellas Verona: Silvestri; Rrahmani, Bocchetti, Gunter; Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazovic; Verre, Salcedo; Di Carmine

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