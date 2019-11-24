FORM. UFFICIALE: OUT CHIESA, C'È CRISTOFORO E IN ATTACCO CONFERMATO VLAHOVIC
Mister Montella dopo il test di questa mattina ha deciso di lasciare fuori dagli 11 titolari Federico Chiesa, in dubbio per un problema fisico. A centrocampo c'è Cristoforo e non Zurkowski. Confermato...
A cura di Redazione Labaroviola
24 novembre 2019 14:43
Mister Montella dopo il test di questa mattina ha deciso di lasciare fuori dagli 11 titolari Federico Chiesa, in dubbio per un problema fisico. A centrocampo c'è Cristoforo e non Zurkowski. Confermato in avanti Vlahovic.
Ecco le formazioni ufficiali della partita:
Fiorentina: Dragowski, Pezzella, Milenkovic, Caceres, Venuti, Benassi, Badelj, Cristoforo, Dalbert, Vlahovic, Ribery
Hellas Verona: Silvestri; Rrahmani, Bocchetti, Gunter; Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazovic; Verre, Salcedo; Di Carmine