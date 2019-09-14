FORM. UFFICIALE VIOLA, SARA' 3-5-2, COPPIA D'ATTACCO CHIESA-RIBERY, C'E' CACERES
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Juventus in programma alle ore 15, le scelte di Montella: Dragowski, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Dalbert, Badelj, Pu...
A cura di Redazione Labaroviola
14 settembre 2019 14:52
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Juventus in programma alle ore 15, le scelte di Montella: Dragowski, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Dalbert, Badelj, Pulgar, Castrovilli, Ribery, Chiesa