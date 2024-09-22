FORMAZIONE FIORENTINA: RANIERI FUORI, GIOCA COMUZZO. IN MEZZO BOVE, CATALDI E MANDRAGORA
La formazione ufficiale della Fiorentina contro la Lazio. Ecco gli undici titolari scelti da Palladino
A cura di Redazione Labaroviola
22 settembre 2024 11:22
La Fiorentina scende in campo allo stadio Franchi di Firenze per la gara contro la Lazio, questa la formazione ufficiale della squadra e le scelte di Palladino che deve rinunciare a Pongracic, infortunato:
De Gea, Quarta, Comuzzo, Biraghi, Dodò, Mandragora, Cataldi, Bove, Gosens, Colpani, Kean
CONTINUA IL FLOP DI VLAHOVIC ALLA JUVENTUS
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