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FORMAZIONE FIORENTINA: RANIERI FUORI, GIOCA COMUZZO. IN MEZZO BOVE, CATALDI E MANDRAGORA

La formazione ufficiale della Fiorentina contro la Lazio. Ecco gli undici titolari scelti da Palladino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 settembre 2024 11:22
FORMAZIONE FIORENTINA: RANIERI FUORI, GIOCA COMUZZO. IN MEZZO BOVE, CATALDI E MANDRAGORA -
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La Fiorentina scende in campo allo stadio Franchi di Firenze per la gara contro la Lazio, questa la formazione ufficiale della squadra e le scelte di Palladino che deve rinunciare a Pongracic, infortunato:

De Gea, Quarta, Comuzzo, Biraghi, Dodò, Mandragora, Cataldi, Bove, Gosens, Colpani, Kean

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