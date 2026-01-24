FORMAZIONE FIORENTINA: SOLOMON TITOLARE, PICCOLI IN ATTACCO, BRESCIANINI IN PANCHINA
La formazione ufficiale della Fiorentina, queste le scelte di Vanoli dal primo minuto nella gara contro il Cagliari
A cura di Redazione Labaroviola
24 gennaio 2026 17:00
La Fiorentina scende in campo allo stadio Franchi per la gara contro il Cagliari alle ore 18, questa le scelte dal primo minuto di Vanoli e la formazione ufficiale della Fiorentina:
De Gea, Dodó, Pongracic, Comusso, Gosens, Fagioli, Ndour, Mandragora, Solomon, Gudmundsson, Piccoli