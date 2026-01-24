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FORMAZIONE FIORENTINA: SOLOMON TITOLARE, PICCOLI IN ATTACCO, BRESCIANINI IN PANCHINA

La formazione ufficiale della Fiorentina, queste le scelte di Vanoli dal primo minuto nella gara contro il Cagliari

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 gennaio 2026 17:00
FORMAZIONE FIORENTINA: SOLOMON TITOLARE, PICCOLI IN ATTACCO, BRESCIANINI IN PANCHINA - Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina scende in campo allo stadio Franchi per la gara contro il Cagliari alle ore 18, questa le scelte dal primo minuto di Vanoli e la formazione ufficiale della Fiorentina:

De Gea, Dodó, Pongracic, Comusso, Gosens, Fagioli, Ndour, Mandragora, Solomon, Gudmundsson, Piccoli

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