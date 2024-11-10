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FORMAZIONE FIORENTINA: A CENTROCAMPO ADLI E BOVE, SOTTIL ESTERNO. FUORI RICHARDSON

La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita in casa contro il Verona. Le scelte di Palladino e gli undici viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 novembre 2024 13:48
FORMAZIONE FIORENTINA: A CENTROCAMPO ADLI E BOVE, SOTTIL ESTERNO. FUORI RICHARDSON -
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La Fiorentina scende in campo allo stadio Franchi per la sfida contro il Verona alle ore 15. Il tecnico viola Raffaele Palladino deve fare a meno di Gudmundsson e Cataldi infortunati e anche di Ikonè, che da pochi giorni ha perso il padre. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

De Gea, Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Bove, Adli, Colpani, Beltran, Sottil, Kean

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