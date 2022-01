FORM. UFFICIALE: CASTROVILLI TITOLARE, CALLEJON NEL TRIDENTE, IKONE PARTE DALLA PANCA

Fiorentina di scena a Torino per la seconda partita del girone di ritorno ma in pratica è la prima partita del nuovo anno della squadra viola dopo il rinvio della gara contro l’Udinese. Alle 17 la squadra di Italiano giocherà contro il Toro in trasferta, ecco la formazione ufficiale viola:

Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Torreira, Castrovilli, Bonaventura, Callejon, Nico Gonzalez, Vlahovic

SPORT MEDIASET, ITALIANO VUOLE SENSI