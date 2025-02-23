FORMAZIONE FIORENTINA: FAGIOLI FUORI, TITOLARE MANDRAGORA. COMUZZO IN DIFESA, PONGRACIC IN PANCHINA

La formazione ufficiale della Fiorentina per la sfida contro il Verona. Palla al centro alle ore 15 allo stadio Bentegodi

Fiorentina di scena allo stadio Bentegodi di Verona per la sfida contro l'Hellas, calcio di inizio ore 15. L'allenatore viola Raffaele Palladino deve fare a meno di Adli, Gudmundsson e Colpani infortunati, mentre Gosens è assente per squalifica essendo stato ammonito contro il Como, era in diffida. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina e le scelte del tecnico:

De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi - Mandragora, Cataldi, Zaniolo, Beltran, Folorunsho - Kean.