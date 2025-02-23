FORMAZIONE FIORENTINA: FAGIOLI FUORI, TITOLARE MANDRAGORA. COMUZZO IN DIFESA, PONGRACIC IN PANCHINA
La formazione ufficiale della Fiorentina per la sfida contro il Verona. Palla al centro alle ore 15 allo stadio Bentegodi
A cura di Redazione Labaroviola
23 febbraio 2025 14:02
Fiorentina di scena allo stadio Bentegodi di Verona per la sfida contro l'Hellas, calcio di inizio ore 15. L'allenatore viola Raffaele Palladino deve fare a meno di Adli, Gudmundsson e Colpani infortunati, mentre Gosens è assente per squalifica essendo stato ammonito contro il Como, era in diffida. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina e le scelte del tecnico:
De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi - Mandragora, Cataldi, Zaniolo, Beltran, Folorunsho - Kean.