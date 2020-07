La Fiorentina torna in campo alle ore 21.45 dopo la bella vittoria contro il Torino della scorsa domenica. Quest’oggi la squadra viola è di scena a Milano dove affronterà l’Inter di Antonio Conte ancora in lotta per il secondo posto in classifica. Queste le scelte ufficiali di formazione di Beppe Iachini, ecco la formazione della Fiorentina:

Terracciano, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Venuti, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert, Ribéry, Cutrone