FORM.UFFICIALE: CABRAL TITOLARE, SAPONARA AL POSTO DI KOUAME, IN DIFESA IGOR AL POSTO DI QUARTA
La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Milan, si gioca a San Siro, calcio d'inizio alle ore 18
A cura di Redazione Labaroviola
13 novembre 2022 16:52
Fiorentina di scena a San Siro dove incontrerà il Milan, Italiano deve fare a meno di Nico Gonzalez, Zurkowski e Sottil fuori per infortunio. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:
Terracciano, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Bonaventura, Ikonè, Saponara, Cabral
L'ANNUNCIO: "FIORENTINA SUL PIEDE DI GUERRA"
https://www.labaroviola.com/fiorentina-sul-piede-di-guerra-societa-come-empoli-e-inter-possono-indebitarsi-e-non-pagare-tasse/192268/