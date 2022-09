Fiorentina di scena a Bologna per la partita in programma alle ore 15 allo stadio Dall’Ara, questa la formazione ufficiale della Fiorentina con Italiano che deve fare a meno di Nico Gonzalez, Duncan e Zurkowski, non convocati:

Terracciano, Dodò, Quarta, Igor, Biraghi, Amrabat, Barak, Bonaventura, Sottil, Kouamè, Jovic

