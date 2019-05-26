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FORM. UFFICIALE, MONTELLA SCEGLIE IL 3-5-2. FUORI SIMEONE, A CENTROCAMPO...

Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Genoa, sfida fondamentale per la permanenza in serie A della squadra viola:Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; B...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 maggio 2019 20:24
FORM. UFFICIALE, MONTELLA SCEGLIE IL 3-5-2. FUORI SIMEONE, A CENTROCAMPO... - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Genoa, sfida fondamentale per la permanenza in serie A della squadra viola:

Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Gerson, Muriel, Chiesa.

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