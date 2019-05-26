FORM. UFFICIALE, MONTELLA SCEGLIE IL 3-5-2. FUORI SIMEONE, A CENTROCAMPO...
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Genoa, sfida fondamentale per la permanenza in serie A della squadra viola:Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; B...
A cura di Redazione Labaroviola
26 maggio 2019 20:24
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Genoa, sfida fondamentale per la permanenza in serie A della squadra viola:
Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Gerson, Muriel, Chiesa.