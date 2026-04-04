FORMAZIONE FIORENTINA: KEAN TITOLARE, FABBIAN A CENTROCAMPO, COMUZZO TERZINO DESTRO

La formazione ufficiale della Fiorentina contro il Verona. Questi gli undici titolari scelti da Vanoli. Calcio di inizio ore 18

La Fiorentina è di scena alle ore 18 sul campo Bentegodi di Verona per affrontare la squadra gialloblù. Paolo Vanoli deve fare a meno di Parisi, Dodó, Mandragora, Solomon e Fortini che non hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fagioli, Fabbian, Ndour, Harrison, Gudmundsson, Kean