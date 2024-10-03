FORMAZIONE FIORENTINA: RICHARDSON IN PANCA, MANDRAGORA IN CAMPO. BIRAGHI CENTRALE
La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita di Conference League contro il New Saints. Si gioca alle 21 al Franchi
A cura di Redazione Labaroviola
03 ottobre 2024 19:50
La Fiorentina scende in campo per la prima partita del girone di Conference League, al Franchi è di scena il New Saints, squadra campione di Galles. Palladino deve fare a meno di Pongracic infortunato e di Ranieri, Comuzzo e Quarta: tutti squalificati. Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina:
(4-2-3-1) Terracciano, Kayode, Moreno, Biraghi, Parisi, Adli, Mandragora, Ikonè, Beltran, Sottil, Kouamè
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