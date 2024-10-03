FORMAZIONE FIORENTINA: RICHARDSON IN PANCA, MANDRAGORA IN CAMPO. BIRAGHI CENTRALE

La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita di Conference League contro il New Saints. Si gioca alle 21 al Franchi

La Fiorentina scende in campo per la prima partita del girone di Conference League, al Franchi è di scena il New Saints, squadra campione di Galles. Palladino deve fare a meno di Pongracic infortunato e di Ranieri, Comuzzo e Quarta: tutti squalificati. Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina:

(4-2-3-1) Terracciano, Kayode, Moreno, Biraghi, Parisi, Adli, Mandragora, Ikonè, Beltran, Sottil, Kouamè

COMMISSO È DELUSO

https://www.labaroviola.com/gazzetta-commisso-non-e-uscito-sorridente-dallo-stadio-di-empoli-palladino-osservato-speciale/270634/