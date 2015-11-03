Notizie New Saints Fiorentina

Cecchi: “Come con i New Saints alla Fiorentina servono i titolari per vincere la gara”
25 ottobre 2024 09:53
Kean parla del gol mangiato sulla linea di porta: "Lo avrebbe fatto anche mio figlio, sfortunato"
04 ottobre 2024 20:49
Corriere dello Sport: “Serve la Fiorentina A per battere il New Saints, la B non basta. Tifosi non convinti”
04 ottobre 2024 08:29
Bucchioni: "Palladino non può dire di aver visto una grande partita. Per cosa ringrazia i giocatori?"
04 ottobre 2024 00:24
Palladino: “Ottima prestazione. Posso contare su tutti. Mandragora? Non ho buone sensazioni"
03 ottobre 2024 23:22
Mandragora esce in lacrime, si teme distorsione al ginocchio, domani gli esami
03 ottobre 2024 23:09
Fiorentina, primo tempo brutto! I cambi fanno svoltare i viola, 2-0 firmato Adli-Kean
03 ottobre 2024 22:53
PAGELLE FIORENTINA: KEAN E DODÒ SVEGLIANO LA FIORENTINA. MALE KAYODE, BELTRAN E SOTTIL
03 ottobre 2024 22:52
Fiorentina imbarazzante nel primo tempo, fischi al 45' dalla Curva Fiesole
03 ottobre 2024 21:47
FORMAZIONE FIORENTINA: RICHARDSON IN PANCA, MANDRAGORA IN CAMPO. BIRAGHI CENTRALE
03 ottobre 2024 19:50
Delvecchio Jr non ha dubbi: "New Saints? La Juve del Galles. Sono una squadra da Serie C"
03 ottobre 2024 09:09
Harrison: "La Fiorentina è di un altro livello, ci vogliamo godere a fondo l'esperienza europea"
02 ottobre 2024 18:44
Per i New Saints è solo un bel sogno giocare con la Fiorentina: 3 milioni il valore della loro rosa
02 ottobre 2024 10:00
Corriere dello Sport: "Scarso entusiasmo per la Conference: 9 mila tifosi viola, 150 i gallesi"
02 ottobre 2024 08:59
La Fiorentina non deve sottovalutare i New Saints. Costano quanto... Terracciano
02 ottobre 2024 08:33
Corriere Fiorentino: “Fiorentina-New Saints sarà una sfida per pochi intimi: solo 9 mila biglietti venduti”
02 ottobre 2024 08:17
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