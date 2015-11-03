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Notizie New Saints Fiorentina

Cecchi: “Come con i New Saints alla Fiorentina servono i titolari per vincere la gara”

25 ottobre 2024 09:53

Kean parla del gol mangiato sulla linea di porta: "Lo avrebbe fatto anche mio figlio, sfortunato"

04 ottobre 2024 20:49

Corriere dello Sport: “Serve la Fiorentina A per battere il New Saints, la B non basta. Tifosi non convinti”

04 ottobre 2024 08:29

Bucchioni: "Palladino non può dire di aver visto una grande partita. Per cosa ringrazia i giocatori?"

04 ottobre 2024 00:24

Palladino: “Ottima prestazione. Posso contare su tutti. Mandragora? Non ho buone sensazioni"

03 ottobre 2024 23:22

Mandragora esce in lacrime, si teme distorsione al ginocchio, domani gli esami

03 ottobre 2024 23:09

Fiorentina, primo tempo brutto! I cambi fanno svoltare i viola, 2-0 firmato Adli-Kean

03 ottobre 2024 22:53

PAGELLE FIORENTINA: KEAN E DODÒ SVEGLIANO LA FIORENTINA. MALE KAYODE, BELTRAN E SOTTIL

03 ottobre 2024 22:52

Fiorentina imbarazzante nel primo tempo, fischi al 45' dalla Curva Fiesole

03 ottobre 2024 21:47

FORMAZIONE FIORENTINA: RICHARDSON IN PANCA, MANDRAGORA IN CAMPO. BIRAGHI CENTRALE

03 ottobre 2024 19:50

Delvecchio Jr non ha dubbi: "New Saints? La Juve del Galles. Sono una squadra da Serie C"

03 ottobre 2024 09:09

Harrison: "La Fiorentina è di un altro livello, ci vogliamo godere a fondo l'esperienza europea"

02 ottobre 2024 18:44

Per i New Saints è solo un bel sogno giocare con la Fiorentina: 3 milioni il valore della loro rosa 

02 ottobre 2024 10:00

Corriere dello Sport: "Scarso entusiasmo per la Conference: 9 mila tifosi viola, 150 i gallesi"

02 ottobre 2024 08:59

La Fiorentina non deve sottovalutare i New Saints. Costano quanto... Terracciano

02 ottobre 2024 08:33

Corriere Fiorentino: “Fiorentina-New Saints sarà una sfida per pochi intimi: solo 9 mila biglietti venduti” 

02 ottobre 2024 08:17

Gazzetta: “Ora tocca ad Adli, ha un qualcosa in più rispetto a Cataldi. Gioca con i New Saints”

02 ottobre 2024 08:13

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