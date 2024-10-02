Gazzetta: “Ora tocca ad Adli, ha un qualcosa in più rispetto a Cataldi. Gioca con i New Saints”

"Un giocatore importante, ma deve trovare la giusta condizione". Così Raffaele Palladino parlava di Yacine Adli dopo la sfida contro l'Empoli. È pronto a prendersi il suo spazio in questa Fiorentina t...

"Un giocatore importante, ma deve trovare la giusta condizione". Così Raffaele Palladino parlava di Yacine Adli dopo la sfida contro l'Empoli. È pronto a prendersi il suo spazio in questa Fiorentina tra domani e domenica contro la sue ex squadra, il Milan.

Sono 63 i minuti giocati finora con la Fiorentina. Pochi per la verità. Col Monza ha partecipato con un assist al gol di Gosens, poi poco altro da segnalare. In questi giorni si è allenato duramente per convincere Palladino e prendersi una titolarità che per lui, conoscendo il personaggio, rappresenta qualcosa di molto importante.

Non solo il campo. Adli al Milan era anche uomo spogliatoio, la personalità infatti non gli è mai mancata. La Fiorentina di Palladino ha bisogno di giocatori di spessore anche da questo punto di vista e sicuramente troverà il suo spazio in squadra. Adli è pronto per scendere in campo domani contro i New Saints, con la speranza che sia solo la prova generale per la gara di dominica contro il suo Milan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/kayode-non-gioca-perche-dodo-e-piu-forte-era-meglio-vederlo-e-investire-20-milioni-per-un-titolare/270442/