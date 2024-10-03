Mandragora esce in lacrime, si teme distorsione al ginocchio, domani gli esami

Mandragora uscito in lacrime dopo un movimento innaturale del ginocchio sinistro sarà sottoposto domani agli esami del caso

Infortunio per Rolando Mandragora durante la prima giornata di Conference League che la Fiorentina gioca al Franchi contro The New Saints. Il centrocampista della viola, protagonista poco prima di una traversa, si fa male dopo aver calciato in porta. La smorfia di dolore è immediata. Il giocatore sente evidentemente una fitta all'interno del ginocchio che non gli consente di proseguire la partita. In campo entrano immediatamente i sanitari che però non possono fare altro che confermare il forfait del giocatore costretto alla sostituzione.

Mandragora sembra sconvolto, non riesce a crederci, infatti il suo infortunio sembra serio. Il giocatore decide di non farsi nemmeno accompagnare a spalla dallo staff sanitario della Fiorentina che si era proposto di farlo. Il centrocampista vuole avvicinarsi alla panchina da solo, forse anche per capire quale sia la sua reale condizione fisica. Mandragora è in lacrime, si dispera, si mette la maglietta sul viso dalla disperazione. Una volta arrivato in panchina Palladino lo abbraccia prima di sostituirlo con Richardson.

Saranno ora fondamentali gli esami strumentali a cui verrà sottoposto il giocatore già nella giornata di domani per capire la reale entità dell'infortunio e gli eventuali tempi di recupero.

Lo riporta fanpage.it

PAGELLE FIORENTINA: KEAN E DODÒ SVEGLIANO LA FIORENTINA. MALE KAYODE, BELTRAN E SOTTIL

https://www.labaroviola.com/pagelle-fiorentina-kean-e-dodo-svegliano-la-fiorentina-male-kayode-beltran-e-sottil/270765/