PAGELLE FIORENTINA: KEAN E DODÒ SVEGLIANO LA FIORENTINA. MALE KAYODE, BELTRAN E SOTTIL
Terracciano SV Giustamente inoperoso, non compie parate, attento al minuto 74, la prima palla presa.Kayode 5 Se qualcuno si chiede perchè in campionato ha giocato soli 16 minuti in 6 partite il motivo...
Terracciano SV Giustamente inoperoso, non compie parate, attento al minuto 74, la prima palla presa.
Kayode 5 Se qualcuno si chiede perchè in campionato ha giocato soli 16 minuti in 6 partite il motivo si vede chiaramente nei suoi 57 minuti in campo. Impreciso tecnicamente, non pulito nelle giocate, non viaggia come dovrebbe. Impacciato
Moreno 6 Ben figura nel suo esordio assoluto con la maglia della Fiorentina, bravo a leggere tutte le situazioni di potenziale pericolo. Entra duro a metà del primo tempo e rischia il giallo
Biraghi 6 Schierato in una posizione del tutto insolita, difensore centrale ma il capitano viola non sfigura anche grazie alle avanzate avversarie che sono praticamente nulle. Ordinato nelle giocate
Parisi 6 Potrebbe segnare in almeno due occasioni ma manca della giusta cattiveria, non sfigura ed è sempre presente
Adli 7 Segna un gol prezioso perchè sblocca la partita, ogni pallone che tocca cerca di farlo diventare pericoloso e cerca sempre le giocate meno banali possibili. Buona qualche imbeccata per Dodò nel secondo tempo
Mandragora 5,5 Esce alla fine del primo tempo per infortunio, speriamo non sia nulla di grave. La sua gara è discreta, senza spunti, senza grandi giocate, passaggi semplice ed elementari. Non basta
Ikonè 6 Si mangia un gol clamoroso nel primo dove è penalizzato dal piede, perchè la palla se la ritrova sul destro che non è la sua specialità. Comunque il francese, soprattutto nel primo tempo, è l'unico giocatore che impensierisce la difesa avversaria. Non è sempre preciso, ma ci prova ogni volta che può
Beltran 4,5 Non riesce a incidere mai. Si perde nella sua zona di campo, si muove male, ci mette anche voglia ma manca tutto il resto. Inconcludente
Sottil 4,5 Non pervenuto. Non si vede quasi mai, non è mai pericoloso, fatica a saltare l'uomo
Kouamè 5,5 Nel primo tempo cerca di essere pericoloso, nel secondo arretra di qualche metro e gioca a sostegno di Kean. Ha sui piedi la palla per segnare ma sceglie di passare in mezzo dando un grande segnale di altruismo e gioco di squadra
Richardson 6,5 Non viene schierato a sorpresa nel primo tempo, entra al posto di Mandragora e mostra le sue qualità. Va vicino al gol sul finale di partita con un bel tiro da fuori
Dodò 7 Il suo ingresso rivitalizza la catena di destra che inizia a mettere in seria difficoltà gli avversari. Delizioso l'assist per Kean al minuto 77 ma il centravanti incredibilmente sbaglia. Un altro livello
Gudmundsson 6 Pronti via dopo essere entrato salta un avversario e fa capire subito a tutti che ha un altro passo e un altro tasso tecnico. Cerca di giocare di fino, la partita glielo permette
Kean 7 Potrebbe fare doppietta ma incredibilmente non segna un gol con la palla sulla linea di porta. Il suo ingresso non solo porta gol ma porta anche incisività in area di rigore
LE PAROLE DURISSIME DI PINO VITALE
https://www.labaroviola.com/vitale-ad-empoli-la-fiorentina-ha-fatto-ridere-palladino-non-pensi-che-i-fiorentini-siano-stupidi/270747/