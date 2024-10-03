PAGELLE FIORENTINA: KEAN E DODÒ SVEGLIANO LA FIORENTINA. MALE KAYODE, BELTRAN E SOTTIL

Terracciano SV Giustamente inoperoso, non compie parate, attento al minuto 74, la prima palla presa.Kayode 5 Se qualcuno si chiede perchè in campionato ha giocato soli 16 minuti in 6 partite il motivo...

Terracciano SV Giustamente inoperoso, non compie parate, attento al minuto 74, la prima palla presa.

Kayode 5 Se qualcuno si chiede perchè in campionato ha giocato soli 16 minuti in 6 partite il motivo si vede chiaramente nei suoi 57 minuti in campo. Impreciso tecnicamente, non pulito nelle giocate, non viaggia come dovrebbe. Impacciato

Moreno 6 Ben figura nel suo esordio assoluto con la maglia della Fiorentina, bravo a leggere tutte le situazioni di potenziale pericolo. Entra duro a metà del primo tempo e rischia il giallo

Biraghi 6 Schierato in una posizione del tutto insolita, difensore centrale ma il capitano viola non sfigura anche grazie alle avanzate avversarie che sono praticamente nulle. Ordinato nelle giocate

Parisi 6 Potrebbe segnare in almeno due occasioni ma manca della giusta cattiveria, non sfigura ed è sempre presente

Adli 7 Segna un gol prezioso perchè sblocca la partita, ogni pallone che tocca cerca di farlo diventare pericoloso e cerca sempre le giocate meno banali possibili. Buona qualche imbeccata per Dodò nel secondo tempo

Mandragora 5,5 Esce alla fine del primo tempo per infortunio, speriamo non sia nulla di grave. La sua gara è discreta, senza spunti, senza grandi giocate, passaggi semplice ed elementari. Non basta

Ikonè 6 Si mangia un gol clamoroso nel primo dove è penalizzato dal piede, perchè la palla se la ritrova sul destro che non è la sua specialità. Comunque il francese, soprattutto nel primo tempo, è l'unico giocatore che impensierisce la difesa avversaria. Non è sempre preciso, ma ci prova ogni volta che può

Beltran 4,5 Non riesce a incidere mai. Si perde nella sua zona di campo, si muove male, ci mette anche voglia ma manca tutto il resto. Inconcludente

Sottil 4,5 Non pervenuto. Non si vede quasi mai, non è mai pericoloso, fatica a saltare l'uomo

Kouamè 5,5 Nel primo tempo cerca di essere pericoloso, nel secondo arretra di qualche metro e gioca a sostegno di Kean. Ha sui piedi la palla per segnare ma sceglie di passare in mezzo dando un grande segnale di altruismo e gioco di squadra

Richardson 6,5 Non viene schierato a sorpresa nel primo tempo, entra al posto di Mandragora e mostra le sue qualità. Va vicino al gol sul finale di partita con un bel tiro da fuori

Dodò 7 Il suo ingresso rivitalizza la catena di destra che inizia a mettere in seria difficoltà gli avversari. Delizioso l'assist per Kean al minuto 77 ma il centravanti incredibilmente sbaglia. Un altro livello

Gudmundsson 6 Pronti via dopo essere entrato salta un avversario e fa capire subito a tutti che ha un altro passo e un altro tasso tecnico. Cerca di giocare di fino, la partita glielo permette

Kean 7 Potrebbe fare doppietta ma incredibilmente non segna un gol con la palla sulla linea di porta. Il suo ingresso non solo porta gol ma porta anche incisività in area di rigore

LE PAROLE DURISSIME DI PINO VITALE

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